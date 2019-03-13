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Порошенко звільнив начальника СБУ в Сумській області

Новини » Політика    13.03.2019 - 13:28
Порошенко звільнив начальника СБУ в Сумській області
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Владислава Косинського було призначено на цю посаду в 2017 році

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив Владислава Косинського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Косинського було призначено на цю посаду в 2017 році.

"Звільнити Косинського Владислава Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО України. Раніше кандидат в президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури на користь чинного президента Петра Порошенка. 

До цього Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади замсекретаря РНБО через розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері.

Також повідомлялось, що Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Підставою для звільнення у президента називають питання, які виникли до голови ОДА у антикорупційних органів.

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