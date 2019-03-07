Президент закликає Раду невідкладно розглянути законопроект про незаконне збагачення

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Відповідний законопроект з'явився у парламенті 28 лютого

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну раду невідкладно розглянути законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенка.

Зазначимо, що відповідний законопроект був поданий у Раду 28 лютого, наразі його направлено на розгляд профільного комітету парламенту.

"Звертаюся до народних депутатів врахувати позицію Президента щодо невідкладності розгляду нового законопроекту, який стосується покарання за незаконне збагачення. Ми маємо якнайшвидше "озброїти" правоохоронні органи, включно з антикорупційними. Корупціонер має сидіти у в’язниці", - сказав Порошенко.

Раніше представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявляла, що внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення може з'явитися в порядку денному вже на наступному пленарному тижні.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

Після цього глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після скасування статті про незаконне збагачення близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.