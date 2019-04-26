ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: роздача паспортів на Донбасі суперечить мирному процесу

Новини » Політика    26.04.2019 - 09:27
Порошенко: роздача паспортів на Донбасі суперечить мирному процесу
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений, що указ Путіна спрямований на легалізацію російських військ на Донбасі

Чинний президент України Петро Порошенко впевнений, що видача російських паспортів жителям окупованого Донбасу суперечить мирному процесу. Про це йдеться в повідомленні його на сторінці у Facebook.

Зокрема, Порошенко привітав підтримку України на засіданні Радбезу ООН. Він також висловив подяку США, Німеччині, Франції та іншим країнам ЄС за чітку позицію і однозначну оцінку про незаконність рішення РФ щодо видачі паспортів.

"Це рішення не є гуманітарним, як викручується російська пропаганда, адже сама Москва і створює нелюдські умови для життя наших громадян під окупацією. Рішення про паспортизацію не має нічого спільного з мирним процесом! Воно суперечить мінським домовленостей - і за буквою, і за духом! Воно спрямоване на легалізацію присутності російських військ на окупованій частині нашої держави", - заявив Порошенко.

Він також закликав світову спільноту посилити секторальні та економічні санкції проти Росії, а також розгорнути миротворчу місію на окупованому Донбасі.

Порошенко: роздача паспортів на Донбасі суперечить мирному процесу

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Радбезі ООН закликала до посилення санкцій проти Росії через рішення про видачу паспортів на Донбасі.

Напередодні Німеччина і Франція звинуватили Російську Федерацію в порушенні Мінська через паспорти.

РФ в Радбезі ООН заперечує порушення мінських угод
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко ПетроДонбаспаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся