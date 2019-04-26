Порошенко: роздача паспортів на Донбасі суперечить мирному процесу

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений, що указ Путіна спрямований на легалізацію російських військ на Донбасі

Чинний президент України Петро Порошенко впевнений, що видача російських паспортів жителям окупованого Донбасу суперечить мирному процесу. Про це йдеться в повідомленні його на сторінці у Facebook.

Зокрема, Порошенко привітав підтримку України на засіданні Радбезу ООН. Він також висловив подяку США, Німеччині, Франції та іншим країнам ЄС за чітку позицію і однозначну оцінку про незаконність рішення РФ щодо видачі паспортів.

"Це рішення не є гуманітарним, як викручується російська пропаганда, адже сама Москва і створює нелюдські умови для життя наших громадян під окупацією. Рішення про паспортизацію не має нічого спільного з мирним процесом! Воно суперечить мінським домовленостей - і за буквою, і за духом! Воно спрямоване на легалізацію присутності російських військ на окупованій частині нашої держави", - заявив Порошенко.

Він також закликав світову спільноту посилити секторальні та економічні санкції проти Росії, а також розгорнути миротворчу місію на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Радбезі ООН закликала до посилення санкцій проти Росії через рішення про видачу паспортів на Донбасі.

Напередодні Німеччина і Франція звинуватили Російську Федерацію в порушенні Мінська через паспорти.