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МЗС Британії засудило рішення Путіна про російські паспорти в ОРДЛО

Новини » Політика    26.04.2019 - 03:20
МЗС Британії засудило рішення Путіна про російські паспорти в ОРДЛО
Ілюстративне фото (flickr.com defenceimages)

Підписання указу вважають порушенням мінських угод

Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило підписання президентом РФ Володимиром Путіним указа про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбас. Про це йдеться у заяві речника відомства, яка оприлюднена на сайті британського уряду.

У МЗС Великої Британії наголошують, що такий крок вписується в російську поведінку, яка має на меті погрожувати безпеці України та підривати її територіальну цілісність.

Британія вважає, що Москва має зосередити зусилля на виконанні Мінських домовленостей замість створення нових перешкод на шляху реінтеграції цих територій в Україну.

“Російські чиновники намагаються виправдати це рішення наводячи гуманітарні причини. Однак, ці громади, яких Росія нібито підтримує, страждають від наслідків конфлікту, розпочатого та розпаленого Росією та її проксі-групами. Замість того щоб створювати подальші перешкоди реінтеграції цих громад в Україну, Росія повинна сфокусувати свою увагу на виконанні Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

Раніше заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен засудив указ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованої території Донецької і Луганської областей. 

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік". Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання.

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