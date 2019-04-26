Порошенко: раздача паспортов на Донбассе противоречит мирному процессу

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко уверен, что указ Путина направлен на легализацию российских войск на Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко уверен, что выдача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса противоречит мирному процессу. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В частности, Порошенко поприветствовал поддержку Украины на заседании Совбеза ООН. Он также выразил благодарность США, Германии, Франции и другим странам ЕС за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности решения РФ по выдаче паспортов.

"Это решение не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства", - заявил Порошенко.

Он также призвал мировое сообщество усилить секторальные и экономические санкции против России, а также развернуть миротворческую миссию на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против России за решение о выдаче паспортов на Донбассе.

Накануне Германия и Франция обвинили Российскую Федерацию в нарушении Минска из-за паспортов.