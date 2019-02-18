У Порошенка розповіли деталі союзу з Гройсманом перед виборами

Фото: Володимир Гройсман та Петро Порошенко (РБК-Україна)

У разі перемоги Порошенка очікується похід на вибори до Ради єдиною командою

Домовленості про союз перед виборами 2019 між президентом Петром Порошенком і прем'єром Володимиром Гройсманом поки обмежуються походом на парламентські вибори єдиною командою в разі перемоги Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дружба за розрахунком: як Петро Порошенко шукав політичних союзників перед виборами".

За словами одного з найвпливовіших членів команди Порошенка, Гройсману не ставили ніяких особливих умов.

"Зараз відносини і рівень взаємодії у нас з ними (з Гройсманом і мером Києва Віталієм Кличком, - ред.), мабуть, найкращі і конструктивні за останні кілька років", - зазначив співрозмовник.

За словами іншого джерела в президентському штабі, у випадку з Гройсманом і Кличко свою роль зіграли прагматизм і інстинкт самозбереження.

"Вони зрозуміли, що при сьогоднішньому політичному розкладі всім потрібно об'єднуватися, щоб завести скільки-небудь кількісну фракцію в парламент. Хоча все буде залежати від результату президентських виборів", - підкреслив співрозмовник.

В оточенні Гройсмана непублічно відзначають, що Порошенко отримає обережну підтримку.

"Будемо підтримувати там, де це нам не завадить і не створить особливих проблем. Поки чекаємо виборів, а як далі діяти - буде видно", - сказав співрозмовник РБК-Україна в Кабміні.

Нагадаємо, в кінці січня на форумі в Києві Гройсман підтримав висунення Порошенка на вибори.

Зазначимо, на Мюнхенській конференції з безпеки Порошенко заявив, що отримає "чудові результати" на виборах.