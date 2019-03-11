Порошенко розповів про "майже 10 справ" щодо корупції в "Укроборонпромі"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Щодо окремих директорів підприємств оборонної промисловості є рішення судів, сказав Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що у справі про розкрадання в "Укроборонпромі" за його зверненням вже відкрито "близько десяти справ". Як інформує РБК-Україна, про це президент сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає прес-служба глави держави.

Президент додав, що з 2014 року порушено 400 кримінальних справ, пред’явлено 120 звинувачень, керівники окремих підприємств звільнені або потрапили під вирок суду.

"Після мого звернення порушено додаткових близько десяти кримінальних справ, проведені обшуки у всіх фігурантів, пред’явлені звинувачення. Є рішення судів в тому числі і по директорам", - сказав Порошенко.

Він додав, що не обговорюватиме рішення судів та заявив, що гарантуватиме "нульову толерантність до корупції".

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про участь Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби і Служби безпеки в розкраданнях в "Укроборонпромі". За словами Луценка, під час розслідування Генпрокуратура не встановила листування Андрія Рогози з Ігорем Гладковским. При цьому листування з Рогози і Віталія Жукова стало зрозуміло, що всі вони - співучасники злочину.