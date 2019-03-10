Луценко розповів про участь НАБУ, ДФС і СБУ в розкраданнях в "Укроборонпромі"

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

ГПУ встановила, як НАБУ, ДФС і СБУ діяли в корупційній схемі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про участь Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Державної фіскальної служби (ДФС) і Служби безпеки в розкраданнях в "Укроборонпромі". Про це заявив Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

За словами Луценка, під час розслідування Генпрокуратура не встановила листування Андрія Рогози з Ігорем Гладковским. При цьому листування з Рогози і Віталія Жукова стало зрозуміло, що всі вони - співучасники злочину.

"Ми повинні довести справжність цієї листування і отримати хоч якісь інші докази, тому що просто листування не є підставою для суду", - розповів Луценко.

Також Луценко розповів, що НАБУ, ДФС і СБУ діяли в корупційній схемі в "Укроборонпромі".

"Служба безпеки заводу, яка, швидше за все, лобіює іншу фірму, говорить: "Є довідка з ДФС у нас, що ви, "Оптимумспецдеталь", маєте справу з ризиковими конвертаційними структурами... Ваша ціна нас не влаштовує, нас влаштовує більше". В результаті Рогоза з компаньйонами як-то отримує довідку з ДФС, що вони помилилися, що сама "Оптимумспецдеталь" не є ризиковою. Але все одно компанія не може нічого продати. Тому з'являється така ж довідка, що нібито "Оптимумспецдеталь" фіктивна - вже від СБУ", - пояснив Луценко, додавши, що фірма знову злетіла з конкурсу бронетанкового заводу.

При цьому, за його словами, фірма "дивним чином отримують через знайомих "Сбушників" нову довідку, що "Оптима" - не фіктивна фірма, і то була помилка".

"Але знову вони не допущені на конкурс. В цей раз проти них з'являється нова довідка про фіктивність - тепер від НАБУ. І тоді у Рогози починається активне листування з найвідомішим секретним агентом в Україні - Шевченко, який сам публічно оголошує, що він секретний агент НАБУ", - додав Луценко.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування у 150 кримінальних провадженнях щодо розкрадань у оборонпроме.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту "Укроборонпрому".