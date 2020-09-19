Порошенко розкритикував скорочення видатків на ЗСУ в бюджеті-2021

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Розбудова Збройних сил України не є в пріоритеті нинішньої влади, про що свідчить і скорочення витрат на армію у проекті бюджету наступного року, і наказ про запровадження штрафів за вогонь.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час обласної партійної конференції у Вінниці.

"Вимушені визнати - ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка знаходиться в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їх розумінням є шлях до миру", - заявив Порошенко.

Натомість, наголошує політик, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.

"На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40 відсотків зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса - проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше у світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької й Луганської областей, призначення керівників військових формувань", - додає Порошенко.

На його думку, таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах.

"Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури", - констатує Порошенко.

Він також наголосив, що останні півтора року були непростими для всіх патріотів-державників - про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

За словами колишнього політв'язня Олега Сенцова, в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

В Офісі президента не виключають політичних мотивів в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій, а слідство розглядає чотири основні версії нападу.