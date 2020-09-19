Порошенко раскритиковал сокращение расходов на ВСУ в бюджете-2021

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Развитие Вооруженных сил Украины не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета следующего года, и приказ о введении штрафов за огонь.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время областной партийной конференции в Виннице.

"Вынуждены признать - эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает ответный огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это по их мнению есть путь к миру", - заявил Порошенко.

Вместо этого, отмечает политик, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.

"На армию и на солдат у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40 процентов возросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят потому, что они установили мировой рекорд Гиннеса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире. За Минские соглашения, Керченский пролив, приказ о контрнаступлении, оборону Донецкой и Луганской областей, назначение руководителей военных формирований", - добавляет Порошенко.

По его мнению, таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.

"Они возбудили уголовные дела по кляузам Коломойского, его окружения, Януковича и заместителей главы его администрации, которые сейчас возглавляют вместе с его адвокатами силовые структуры", - констатирует Порошенко.

Он также отметил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников - об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федины и Маруси Зверобой, и избиение узника Кремля Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.

Напомним, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

По словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой, а следствие рассматривает четыре основные версии нападения.