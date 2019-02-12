На Мюнхенській конференції обговорять свободу судноплавства в Чорному морі

Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також учасники обговорять питання звільнення військовополонених

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

"15-16 лютого міністр МЗС Павло Клімкін буде перебувати в Мюнхені, де візьме участь у 55-й міжнародній Мюнхенській конференції з питань безпеки. Там він візьме участь у тематичній дискусії "Відносини Сходу і Заходу", а також у панельних дискусіях на тему енергетичної безпеки", - повідомила Зеленко.

Прес-секретар МЗС розповіла, що на конференції буде обговорюватися питання судноплавства в Чорному морі, в районі Керченської протоки, питання звільнення військовополонених.

"Як ви знаєте, Мюнхенська конференція є дуже ефективною для того, щоб визначити пріоритети для держав, які прекрасно розуміють, що зміна ситуації з безпекою в світі вимагає рішучих кроків. Ми сподіваємося, що буде надано чіткий сигнал про те, що проблема агресії РФ, окупація окремих областей України і Криму залишається на порядку денному. Як один з пунктів обговорення буде обговорення подальших кроків... в результаті конфлікту викликаних агресією РФ на Донбасі... Питання - новий вимір - забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі, в районі Керченської протоки; питання звільнення військовополонених", - додав він.

За її словами, під час Мюнхенської конференції відбудеться ряд зустрічей з американською стороною.

"Очікується велика кількість світових лідерів країн, з якими будуть проведені переговори. Ми сподіваємося, що вдасться обговорити це з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Ми сподіваємося, що відбудеться ряд зустрічей з американською стороною", - додала вона

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки оприлюднить факти втручання Росії у вибори 2019.