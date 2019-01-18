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Порошенко: провокації РФ щодо автокефалії української церкви продовжуються

Новини » Політика    18.01.2019 - 12:52
Порошенко: провокації РФ щодо автокефалії української церкви продовжуються
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наполягає, щоб перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ був виключно мирним

Президент України Петро Порошенко заявив, що провокації з боку Російської Федерації (РФ) щодо автокефалії української церкви досі продовжуються. Про це Порошенко заявив у ході візиту у Черкаську область, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

Порошенко наполягає на тому, щоб перехід парафій УПЦ МП до Православної церкви України був виключно мирним і законним.

"Провокації з боку Москви щодо автокефалії української церкви були і продовжуються досі. Мета ворога: створити конфлікти, протиставити одну громаду іншій, знову випробувати нашу єдність. Наполягаю і зроблю все необхідне, щоб перехід був виключно мирним і законним процесом", - написав він.

Порошенко: провокації РФ щодо автокефалії української церкви продовжуються

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні

Як писало РБК-Україна, на підсумковій конференції у 2018 році Путін заявляв, що після створення нової церкви в Україні може початися "кривавий" переділ власності. 

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