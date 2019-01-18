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Порошенко: провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются

Новости » Политика    18.01.2019 - 12:52
Порошенко: провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко настаивает, чтобы переход приходов УПЦ МП в ПЦУ был исключительно мирным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провокации со стороны Российской Федерации (РФ) по автокефалии украинской церкви до сих пор продолжаются. Об этом Порошенко заявил в ходе визита в Черкасскую область, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

Порошенко настаивает на том, чтобы переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины был исключительно мирным и законным.

"Провокации со стороны Москвы относительно автокефалии украинской церкви были и продолжаются до сих пор. Цель врага: создать конфликты, противопоставить одну общину другой, снова испытать наше единство. Настаиваю и сделаю все необходимое, чтобы переход был исключительно мирным и законным процессом", - написал он.

Порошенко: провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются

Напомним, ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине.

Как писало РБК-Украина, на итоговой конференции в 2018 году Путин заявлял, что после создания новой церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности.

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