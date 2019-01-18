Порошенко: провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются

Порошенко настаивает, чтобы переход приходов УПЦ МП в ПЦУ был исключительно мирным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провокации со стороны Российской Федерации (РФ) по автокефалии украинской церкви до сих пор продолжаются. Об этом Порошенко заявил в ходе визита в Черкасскую область, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.
Порошенко настаивает на том, чтобы переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины был исключительно мирным и законным.
"Провокации со стороны Москвы относительно автокефалии украинской церкви были и продолжаются до сих пор. Цель врага: создать конфликты, противопоставить одну общину другой, снова испытать наше единство. Настаиваю и сделаю все необходимое, чтобы переход был исключительно мирным и законным процессом", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине.
Как писало РБК-Украина, на итоговой конференции в 2018 году Путин заявлял, что после создания новой церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности.