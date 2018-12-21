Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні МВФ виділив Україні перший транш кредиту за новою програмою

Президент України Петро Порошенко прокоментував перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою stand-by на суму 3,9 млрд доларів, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) перерахував Україні сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Twitter.

Порошенко підкреслив, що золотовалютні резерви України становлять вже майже 20 млрд доларів.

"Щойно надійшли кошти від МВФ - макрофінансова допомога від ЄС, надходять кошти від Світового банку, золотовалютні резерви України становлять вже майже 20 млрд доларів, що сприяє стабільності економіки України. Ми з упевненістю дивимося у майбутнє!" - написав президент.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою stand-by. Згідно з повідомленням, кошти зараховані в міжнародні резерви, якими керує НБУ. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.

18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Основними вимогами МВФ за новою програмою були затвердження державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ, а також реформа в енергетичному секторі, яка включає вихід на ринкові ціни на газ.