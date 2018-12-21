Порошенко прокомментировал выделение Украине первого транша кредита МВФ

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня МВФ выделил Украине первый транш кредита по новой программе

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, который Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

Порошенко подчеркнул, что золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов.

"Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!", - написал президент.

Напомним, сегодня Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by. Согласно сообщению, средства зачислены в международные резервы, которыми управляет НБУ. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.

Отметим, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Основными требованиями МВФ по новой программе были утверждение государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, а также реформа в энергетическом секторе, которая включает выход на рыночные цены на газ.