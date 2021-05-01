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Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти офіційних осіб ЄС

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 22:03
Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти офіційних осіб ЄС Фото: Петр Порошенко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти високопосадовців Європарламенту та Європейської комісії.

Про це Порошенко написав в Facebook.

"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС в черговий раз демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", - заявив Порошенко.

На його думку, відповідь Києва на цей крок проти ЄС має бути чітка і тверда.

"Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів", - наголосив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.

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