Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против официальных лиц ЕС

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против чиновников Европарламента и Европейской комиссии.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы менять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - заявил Порошенко.

По его мнению, ответ Киева на этот шаг против ЕС должен быть четкий и твердый.

"Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - подчеркнул Порошенко.