Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против официальных лиц ЕС
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против чиновников Европарламента и Европейской комиссии.
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы менять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - заявил Порошенко.
По его мнению, ответ Киева на этот шаг против ЕС должен быть четкий и твердый.
"Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - подчеркнул Порошенко.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.