Порошенко закликає не вірити "казкам" Путіна про інцидент на Азові

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко відповів на заяву Путіна про зв'язок інциденту на Азові з виборами

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild закликав не вірити "казкам" російського лідера Володимира Путіна про інцидент на Азові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зокрема, Порошенко прокоментував заяву Путіна про зв'язок інциденту в Керченській протоці з майбутніми президентськими виборами в Україні.

"Чи пам'ятаєте, коли він говорив світу, що в Криму не було російських солдатів? Ви пам'ятаєте, що нібито й на сході України не було російських солдатів? Ви пам'ятаєте отруєння його колишнього шпигуна в Солсбері? Путін розповідає світу казки, і зараз він робить це знову", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що українська сторона має докази агресії з боку РФ у Керченській протоці.

Нагадаємо, напередодні Путін назвав інцидент в Керченській протоці "провокацією" в інтересах Порошенка. Він додав, що чинному президенту України потрібно щось робити, щоб створити перешкоди для конкурентів з опозиції.

Зазначимо, раніше Порошенко закликав НАТО розмістити свої кораблі в Азовському морі для стримування російської агресії.