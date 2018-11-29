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Порошенко призывает не верить "сказкам" Путина об инциденте на Азове

Новости » Политика    29.11.2018 - 14:14
Порошенко призывает не верить "сказкам" Путина об инциденте на Азове
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко ответил на заявление Путина о связи инцидента на Азове с выборами

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild призвал не верить "сказкам" российского лидера Владимира Путина об инциденте на Азове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, Порошенко прокомментировал заявление Путина о связи инцидента в Керченском проливе с предстоящими президентскими выборами в Украине.

"Помните ли, когда он говорил миру, что в Крыму не было российских солдат? Вы помните, что якобы и на востоке Украины не было российских солдат? Вы помните отравление его бывшего шпиона в Солсбери? Путин рассказывает миру сказки, и сейчас он делает это снова", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что украинская сторона располагает доказательствами агрессии со стороны РФ в Керченском проливе.

Напомним, накануне Путин назвал инцидент в Керченском проливе "провокацией" в интересах Порошенко. Он добавил, что действующему президенту Украины нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Отметим, ранее Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море для сдерживания российской агрессии.

В Кремле отреагировали на призыв Порошенко разместить корабли НАТО в Азовском море
Новости Украины Владимир ПутинПорошенко Петрагрессия
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