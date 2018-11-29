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Українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 видів нападу з боку РФ

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 14:03
Українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 видів нападу з боку РФ
Фото: Олег Фролов (РБК-Україна)

Військові РФ відпрацювали навички з застосування різних видів озброєння на українських кораблях

Українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку Російської Федерації. Про це сьогодні, 29 листопада, у ході брифінгу повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Фролова, українські кораблі стали мішенню для російських військових зухвало відпрацювати свої навички з застосування різних видів озброєння.

"Українські військові вижили дивом, адже зазнали 6 різних видів нападу, а саме: таран українського малого буксиру російським кораблем "Дон" прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двух ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським гелікоптером К-52, застосування крупнокаліберного корабельного озброєння, штурм українських кораблів російським спецназом із застосуванням фізичного насильства до наших моряків", - сказав він.

У СБУ додали, що шостий вид насилля триває зараз - фізичний, моральний, психологічний тиск та незаконний арешт 24-х українських військових моряків, а також відмова допуску та приховання інформації щодо трьох поранених.

Нагадаємо, 25 листопада РФ атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті дій російських військових були захоплені три українських кораблі, а також 24 українських кораблів.

Як писало РБК-Україна, через дії РФ в 10 областях України ввели воєнний стан до 26 грудня 2018 року.

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