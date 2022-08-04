Порошенко закликає створити міжнародний трибунал ООН для покарання Росії за теракт в Оленівці
Радбез ООН має створити міжнародний трибунал для покарання росії за страту полонених в Оленівці, щоб Росію було покарано за кожен її злочин. Українську владу ініціювати відповідну резолюцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка.
Порошенко наголосив, що Путін навмисне знищив 54 українських військовополонених. Цей злочин - ще один аргумент визнати Росію країною-спонсором тероризму.
"Я вітаю ініціативу Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо створення міжнародної місії із встановлення фактів щодо загибелі військовополонених-захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. Ми вимагаємо, щоб вона вже зараз негайно після створення була допущена до Оленівки", - заявив Порошенко.
Він також підкреслив, до необхідно вимагати негайного доступу Червоного Хреста до всіх наших військовополонених для постійної перевірки їхнього стану, звірки прізвищ та уможливлення подальшого обміну.
"Росія та її керівництво мають бути притягнені до відповідальності за порушення Женевських конвенцій 1929 і 1949 років про поводження з військовополоненими", - наголосив він.
Водночас Порошенко зазначив, що українська сторона у тісній координації з партнерами має ініціювати створення міжнародної слідчої групи, яка для тієї частини світу, яка все ще сумнівається в російських злочинах, має продемонструвати об’єктивне та неупереджене розслідування.
"Найголовніше - необхідно зараз заснувати спеціальний міжнародний трибунал для розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці. Офіційний Київ має невідкладно представити відповідний проект резолюції Ради Безпеки ООН - у співавторстві з країнами-членами Радбезу, які вже висловились на користь розслідування. Передусім йдеться про постійних членів Радбезу: США, Велику Британію, Францію", - сказав Порошенко.
Нещодавно стало відомо, що Росія погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".
В цьому Росія звинуватила ЗСУ, на що українська сторона вже спростувала звинувачення, навівши низку аргументів.
Попередньо, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які оприлюднили в РФ.
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