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Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания России за теракт в Еленовке

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 22:16
Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания России за теракт в Еленовке Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Совбез ООН создать международный трибунал для наказания россии за казнь пленных в Еленовке, чтобы Россию было наказано за каждый ее преступление. Украинскую власть инициировать соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Путин умышленно уничтожил 54 украинских военнопленных. Это преступление - еще один аргумент признать Россию страной-спонсором терроризма.

"Я приветствую инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша по созданию международной миссии по установлению фактов о гибели военнопленных-защитников Мариуполя в концлагере оккупированной Еленовке. Мы требуем, чтобы она уже сейчас немедленно после создания была допущена до Еленовки", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что необходимо требовать немедленного доступа Красного Креста ко всем нашим военнопленным для постоянной проверки их состояния, сверки фамилий и возможности дальнейшего обмена.

"Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за нарушение Женевских конвенций 1929 и 1949 годов об обращении с военнопленными", - подчеркнул он.

В то же время Порошенко отметил, что украинская сторона в тесной координации с партнерами должна инициировать создание международной следственной группы, которая для той части мира, которая все еще сомневается в российских преступлениях, должна продемонстрировать объективное и беспристрастное расследование.

"Самое главное - необходимо сейчас учредить специальный международный трибунал для расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Официальный Киев должен безотлагательно представить соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН - в соавторстве со странами-членами Совбеза, которые уже высказались в пользу расследования. Прежде всего речь идет о постоянных членах Совбеза: США, Великобритании, Франции", - сказал Порошенко.

Недавно стало известно, что Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Оленевке после требований Украины.

Напомним, в ночь на 29 июля прозвучал взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленевке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В этом Россия обвинила ВСУ, на что украинская сторона уже опровергла обвинения, приведя ряд аргументов.

Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, которые обнародовали в РФ.

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