Порошенко закликав владу приєднатися до санкцій проти Росії

"Байден в дії! Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії", - написав Порошенко.

На його думку, нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні.

"Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - переконаний Порошенко.

Водночас Порошенко вважає, що Україна повинна приєднатися до введення санкцій проти Росії.

"У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє", - резюмував він.