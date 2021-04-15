Порошенко призвал власть присоединиться к санкциям против России

"Байден в действии! Искренне благодарен нашим американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии", - написал Порошенко.

По его мнению, новые санкции против России, в том числе за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе.

"Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - убежден Порошенко.

Вместе с тем Порошенко считает, что Украина должна присоединиться к введению санкций против России.

"В этом матче ставим на Вашингтон и трансатлантическом единстве ради демократии и мира, безопасности и стабильности свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", - резюмировал он.