Медіа, агент РФ та бізнес "кухаря Путіна": хто під санкціями США за втручання у вибори
США в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії запровадили санкції проти чотирьох веб-сайтів "SouthFront", "NewsFront", "Strategic Culture Foundation pursuant" та "InfoRos", оточення так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина, та політконсультанта Костянтина Килимника. Вони звинувачуються в участі в іноземному втручанні у президентські вибори.
Про це повідомляє сайт мінфіну США.
Зазначається, що зазначені чотири сайти діяли за завданням російського ГРУ. Санкції запроваджені відповідно до Закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій.
Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" в Ольгіно ("Агентства Інтернет-досліджень"), потрапив під санкції через втручання у президентські вибори 2016 року.
Росіянин Олександр Малькевич та його компанія "Фонд захисту національних цінностей" (FZNC) потрапив в санкційний список через сприяння операціям Пригожина із "глобального впливу" щонайменше з 2019 року. При цьому відзначається, що насправді інший суб'єкт впливу, який фінансується Пригожином, продовжує підтримувати дезінформаційні операції Пригожина. Малькевич веде веб-сайт FZNC.
"Малькевич використовував веб-сайт FZNC разом з іншими оперативниками Пригожина для поширення повідомлень від імені Пригожина. Пригожин еволюціонував від простого надання фінансової підтримки своїй глобальній мережі дезінформації до написання контенту, що дискредитує виборчий процес у США", - йдеться в повідомленні.
Підсанкційні "Асоціація вільних досліджень та міжнародного співробітництва" (AFRIC), "Міжнародний антикризовий центр" та громадяни Росії Петр Бишков, Юлія Афанасьєва та Тарас Прибишин сприяли "злоякісним операціям Пригожина в Африці та Європі", в основному з Росії, зазначає казначейство США. "AFRIC служив підпільною компанією для операцій Пригожина з питань впливу в Африці, в тому числі спонсоруючи фальшиві місії з моніторингу виборів у Зімбабве, Мадагаскарі, Демократичній Республіці Конго, ПАР та Мозамбіку. Попри те, що AFRIC позиціонується ініціативою під керівництвом Африки, вона поширює переважно повідомлення з Росії, часто пов'язані з дезінформацією", - пояснюється в прес-релізі мінфіну.
Наголошується, що AFRIC працює в координації з іншими елементами мережі Пригожина, включаючи FZNC та Міжнародний антикризовий центр - шахрайський аналітичний центр, контрольований оперативниками Пригожина.
Бишков керує "Африканським бек-офісом" Пригожина, групою політичних консультантів, якій доручено розробляти стратегії маніпулювання африканською політикою для підтримки інтересів Пригожина.
Афанасьєва, співробітник "Африканського офісу", керувала AFRIC та Міжнародним антикризовим центром. Прибишин проводив операції впливу в Африці для реалізації цілей Пригожина в регіоні щонайменше з 2019 року.
Окрім того, Пригожин використовує складну мережу компаній, що намагаються допомогти компаніям ухилитися від санкцій США. У 2019 році дві російські компанії - "Транс Логістик" та "Юніджет" виступили в ролі таємних агентів із закупівель для Пригожина для отримання деталей та технічного обслуговування літаків. "Транс Логістік" приховував право власності на заблоковане майно Пригожина, включаючи літак, який є заблокованим майном, - M-VITO. Юніджет надавав послуги управління іншому заблокованому літаку - M-SAAN.
"Артем Степанов - заступник генерального директора Юніджета. Марія Зуєва - генеральний директор Юніджет. Кіріл Щербаков є кінцевим власником "Юніджета", а також володіє ТОВ "Алкон", компанією, тісно пов'язаною з "Юніджетом", - пояснили в відомстві.
Під санкціями опинився й російсько-український політичний консультант Костянтин Килимник, який також відомий як агент російської розвідки. "Під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року Килимник надав російським спецслужбам конфіденційну інформацію щодо опитування та стратегії передвиборчої кампанії. Крім того, Килимник намагався пропагувати історію про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у президентські вибори у США 2016 року", - йдеться в повідомленні.
У 2018 році Килимнику було висунуто звинувачення у перешкоджанні правосуддю та змові з метою перешкоджання правосуддю щодо незареєстрованої лобістської роботи. Килимник також намагався допомогти колишньому президентові України Віктору Януковичу. За вказівкою Януковича, Килимник прагнув реалізувати план, який поверне Януковича до влади в Україні.
Відомство нагадало, що Янукович, який зараз переховується в Росії, потрапив під санкції ще у 2014 році за його роль у порушенні українського суверенітету.
Нагадаємо, 15 квітня США запровадили нові санкції за "шкідливу зовнішню діяльність" Росії. "Покарати" Росію за втручання в американські вибори та кібератаки президент США Джозеф Байден пообіцяв майже одразу після своєї інавгурації.