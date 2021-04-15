Медіа, агент РФ та бізнес "кухаря Путіна": хто під санкціями США за втручання у вибори

США в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії запровадили санкції проти чотирьох веб-сайтів "SouthFront", "NewsFront", "Strategic Culture Foundation pursuant" та "InfoRos", оточення так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина, та політконсультанта Костянтина Килимника. Вони звинувачуються в участі в іноземному втручанні у президентські вибори.

Зазначається, що зазначені чотири сайти діяли за завданням російського ГРУ. Санкції запроваджені відповідно до Закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій.

Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" в Ольгіно ("Агентства Інтернет-досліджень"), потрапив під санкції через втручання у президентські вибори 2016 року.

Росіянин Олександр Малькевич та його компанія "Фонд захисту національних цінностей" (FZNC) потрапив в санкційний список через сприяння операціям Пригожина із "глобального впливу" щонайменше з 2019 року. При цьому відзначається, що насправді інший суб'єкт впливу, який фінансується Пригожином, продовжує підтримувати дезінформаційні операції Пригожина. Малькевич веде веб-сайт FZNC.

"Малькевич використовував веб-сайт FZNC разом з іншими оперативниками Пригожина для поширення повідомлень від імені Пригожина. Пригожин еволюціонував від простого надання фінансової підтримки своїй глобальній мережі дезінформації до написання контенту, що дискредитує виборчий процес у США", - йдеться в повідомленні.

Підсанкційні "Асоціація вільних досліджень та міжнародного співробітництва" (AFRIC), "Міжнародний антикризовий центр" та громадяни Росії Петр Бишков, Юлія Афанасьєва та Тарас Прибишин сприяли "злоякісним операціям Пригожина в Африці та Європі", в основному з Росії, зазначає казначейство США. "AFRIC служив підпільною компанією для операцій Пригожина з питань впливу в Африці, в тому числі спонсоруючи фальшиві місії з моніторингу виборів у Зімбабве, Мадагаскарі, Демократичній Республіці Конго, ПАР та Мозамбіку. Попри те, що AFRIC позиціонується ініціативою під керівництвом Африки, вона поширює переважно повідомлення з Росії, часто пов'язані з дезінформацією", - пояснюється в прес-релізі мінфіну.

Наголошується, що AFRIC працює в координації з іншими елементами мережі Пригожина, включаючи FZNC та Міжнародний антикризовий центр - шахрайський аналітичний центр, контрольований оперативниками Пригожина.

Бишков керує "Африканським бек-офісом" Пригожина, групою політичних консультантів, якій доручено розробляти стратегії маніпулювання африканською політикою для підтримки інтересів Пригожина.

Афанасьєва, співробітник "Африканського офісу", керувала AFRIC та Міжнародним антикризовим центром. Прибишин проводив операції впливу в Африці для реалізації цілей Пригожина в регіоні щонайменше з 2019 року.

Окрім того, Пригожин використовує складну мережу компаній, що намагаються допомогти компаніям ухилитися від санкцій США. У 2019 році дві російські компанії - "Транс Логістик" та "Юніджет" виступили в ролі таємних агентів із закупівель для Пригожина для отримання деталей та технічного обслуговування літаків. "Транс Логістік" приховував право власності на заблоковане майно Пригожина, включаючи літак, який є заблокованим майном, - M-VITO. Юніджет надавав послуги управління іншому заблокованому літаку - M-SAAN.

"Артем Степанов - заступник генерального директора Юніджета. Марія Зуєва - генеральний директор Юніджет. Кіріл Щербаков є кінцевим власником "Юніджета", а також володіє ТОВ "Алкон", компанією, тісно пов'язаною з "Юніджетом", - пояснили в відомстві.

Під санкціями опинився й російсько-український політичний консультант Костянтин Килимник, який також відомий як агент російської розвідки. "Під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року Килимник надав російським спецслужбам конфіденційну інформацію щодо опитування та стратегії передвиборчої кампанії. Крім того, Килимник намагався пропагувати історію про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у президентські вибори у США 2016 року", - йдеться в повідомленні.

У 2018 році Килимнику було висунуто звинувачення у перешкоджанні правосуддю та змові з метою перешкоджання правосуддю щодо незареєстрованої лобістської роботи. Килимник також намагався допомогти колишньому президентові України Віктору Януковичу. За вказівкою Януковича, Килимник прагнув реалізувати план, який поверне Януковича до влади в Україні.

Відомство нагадало, що Янукович, який зараз переховується в Росії, потрапив під санкції ще у 2014 році за його роль у порушенні українського суверенітету.