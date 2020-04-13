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Зміни до регламенту дозволять прийняти "антиколомойський" закон

Новини » Політика     13.04.2020 - 20:25
Зміни до регламенту дозволять прийняти "антиколомойський" закон
Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

На фракції депутати обговорили питання унеможливлювання "парламентського тероризму"

Зміни до регламенту дозволять прийняти закон про банки. Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, сьогодні на фракції депутати обговорили питання унеможливлювання "парламентського тероризму".

"Питання складне, бо з одного боку внесення поправок і пропозицій - це право кожного народного депутата і це хороший спосіб зробити законопроект кращим. Але інша справа, коли це робляться для того, щоб зробити гірше не так нам, як усій країні, якій буде ще важче без міжнародної підтримки", - зазначила Кравчук.

Тому, як повідомила нардеп, у середу будуть прийняті зміни до регламенту, які дозволять розглянути 16 тис. правок до банківського закону.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни до регламенту допоможуть Раді боротись із "поправочним спамом".

Крім того, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, позачергове засідання Ради може відбутися уже в цю середу, 15 квітня. При цьому він додав, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

На позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту На засіданні СН обговорять сценарії прискорення розгляду закону про банки
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