Порошенко закликав владу не допустити повернення ПриватБанку колишнім власникам

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

"Європейська солідарність" наполягає, щоб банківський законопроект був першим в порядку денного наступного позачергового засідання Ради

Голосування за закон про банки, який передбачає неповернення ПриватБанку його колишнім власникам, є моментом істини для влади, яка має вибрати між національними інтересами держави, дефолтом й економічною катастрофою для мільйонів українців та забаганками Ігоря Коломойського. Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ухвалення банківського закону - практично єдина вимога, виконавши яку, Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили країну молоді, але бездарні та некомпетентні обличчя. Кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії на фоні пандемії", - зазначив Порошенко.

На його думку, національні інтереси України диктують главі держави єдине правильне рішення.

"Попри непомірні апетити свого колишнього бізнес-партнера і давнього політичного союзника - треба зробити вибір на користь десятків мільйонів українців. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України", - заявив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що у влади вистачило політичної волі ухвалити законопроект у першому читанні, але забракло на те, щоб проголосувати його в цілому.

"Як результат, політична коаліція "За дефолт України" зареєструвала 16 тисяч 332 "поправки". Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі "слуги народу" наштампували по кілька тисяч "поправок". На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого - і це під час війни та епідемії", - наголосив Порошенко.

Порошенко впевнений, бізнесмен Ігор Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати повернути собі банк або отримати від держави компенсацію, яку він оцінює майже у шістдесят мільярдів гривень. "Що дорівнює третині річного бюджету Пенсійного фонду України", - додав Порошенко.

П'ятий президент нагадав, аби захистити гроші мільйонів вкладників ПриватБанку, державі довелося витратити понад 130 мільярдів гривень.

Водночас, Порошенко додав, що дефолт, за який публічно виступає Коломойський, означатиме стрімкий обвал курсу гривні, гіперінфляцію, масове безробіття, невиплату зарплат, пенсій та стипендій, банкрутство держави та зупинку фінансування армії.

"Фракція "Європейської солідарності" наполягає, щоб банківський законопроект був першим в порядку денного найближчого позачергового засідання Ради. На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт. Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе вже жодна рятівна шлюпка", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 31 березня депутати прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що внесення великої кількості поправок у законопроект про банках покликано, щоб затягнути процес.

У фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати поправки до законопроекту. В такому разі, за словами співрозмовника видання, розгляд в залі буде нетривалим.