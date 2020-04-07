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Разумков про правки в банківський закон: вони покликані затягнути процес

Новини » Політика     07.04.2020 - 22:17
Разумков про правки в банківський закон: вони покликані затягнути процес
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер парламенту не знає, коли Рада буде розглядати законопроект

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що внесення великої кількості поправок у законопроект про банках покликано, щоб затягнути процес. Про це він заявив в ефірі телеканал "112 Україна".

За його словами, на даний момент невідомо, коли парламент буде розглядати даний законопроект.

"Я вважаю, що така кількість правок не спрямоване на те, щоб зробити закон краще, воно більше спрямоване на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати, це моя особиста думка. Однак я думаю, що більшість зі мною погодиться", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен зробити неможливим повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Сьогодні РБК-Україна писало, що в законопроект були внесены16 тисяч 335 правок, що є абсолютним рекордом для українського парламенту.

При цьому нардеп від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що така кількість правок було внесено у зв'язку з тим, що законопроект є антиконституационным.

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Новини України законопроектбанкиДмитро Разумков
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