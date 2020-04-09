Порошенко призвал власть не допустить возвращение ПриватБанка бывшим владельцам

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня следующего внеочередного заседания Рады

Голосование за закон о банках, который предусматривает невозврат ПриватБанка его бывшим владельцам, является моментом истины для власти, которая должна выбрать между национальными интересами государства, дефолтом и экономической катастрофой для миллионов украинцев и прихотями Игоря Коломойского. Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Принятие банковского закона - практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в которую еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще более усилится вследствие мировой рецессии на фоне пандемии", - отметил Порошенко.

По его мнению, национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение.

"Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника - надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", - заявил Петр Порошенко.

Он также отметил, что у власти хватило политической воли принять законопроект в первом чтении, но не хватило на то, чтобы проголосовать за него в целом.

"Как результат, политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 тысяч 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок". На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко уверен, бизнесмен Игорь Коломойский стремится сорвать принятие закона, чтобы попытаться вернуть себе банк или получить от государства компенсацию, которую он оценивает почти в шестьдесят миллиардов гривен. "Что равняется трети годового бюджета Пенсионного фонда Украины", - добавил Порошенко.

Пятый президент напомнил, чтобы защитить деньги миллионов вкладчиков ПриватБанка, государству пришлось потратить более 130 миллиардов гривен.

Вместе с тем, Порошенко добавил, что дефолт, за который публично выступает Коломойский, будет означать стремительный обвал курса гривны, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

"Фракция "Европейской солидарности" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. На наши голоса за этот закон общество может уверенно рассчитывать. Мы также готовы предложить властям регламентный механизм, как очистить поправочный спам борцов за дефолт. Еще несколько недель преступного промедления, и нас накроет такая волна, что не поможет уже ни одна спасительная шлюпка", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 31 марта депутаты приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что внесение большого количества поправок в законопроект о банках призвано затянуть процесс.

У фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать поправки к законопроекту. В таком случае, по словам собеседника издания, рассмотрение в зале будет непродолжительным.