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Порошенко закликав провести об'єктивне розслідування причин авіакатастрофи в Чугуєві

Автор: РБК-Україна

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії військового літака Ан-26 в Чугуєві. Він також закликав владу провести чесне та об'єктивне розслідування причин авіакатастрофи.

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Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвим. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя! Очікую об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи і оголошення всеукраїнського дня жалоби", - написав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Чугуєва розбився військовий літак Ан-26. На місці падіння спалахнула пожежа.

В результаті аварії літака загинули 22 людини. Доля ще чотирьох наразі невідома.

Президент Володимир Зеленський відреагував на аварію й доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

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