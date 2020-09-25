Аварія Ан-26: Зеленський дав доручення Кабміну та їде у Харківську область

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на аварію військового літака Ан-26 у Чугуєві. Глава держави доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

Про це він написав в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський додав, що вже завтра прибуде в Харківську область, щоб особисто ознайомитися з ситуацією.

"Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів", - заявив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже оголосив склад урядової комісії з розслідування катастрофи. До складу комісії увійшли: головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області поблизу Чугуєва розбився військовий літак Ан-26. На місці падіння спалахнула пожежа. На місце аварії літака відразу ж виїхали підрозділи ДСНС.

Також в Офісі президента висловили співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії військового літака Ан-26 в Чугуєві.

Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії військового літака Ан-26 в Чугуєві.