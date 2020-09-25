Зросла кількість загиблих в аварії літака в Харківській області

Фото: аварія літака (ДСНС)

Кількість загиблих в результаті аварії літака АН-26 Збройних сил України зросла до 22 осіб. Доля ще чотирьох наразі невідома.

Про це заявили в прес-службі ДСНС України.

Зазначається, що рятувальникам надійшла інформація, що поблизу міста Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака з подальшим загоранням. О 21:55 пожежу літака ліквідовано.

"За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо про 18 загиблих в результаті падіння літака.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на аварію військового літака Ан-26 та доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.