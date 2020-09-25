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Зросла кількість загиблих в аварії літака в Харківській області

Чугуїв, П'ятниця 25 вересня 2020 22:27
Зросла кількість загиблих в аварії літака в Харківській області
Фото: аварія літака (ДСНС)
Автор: Инна Собора

Кількість загиблих в результаті аварії літака АН-26 Збройних сил України зросла до 22 осіб. Доля ще чотирьох наразі невідома.

Про це заявили в прес-службі ДСНС України.

Зазначається, що рятувальникам надійшла інформація, що поблизу міста Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака з подальшим загоранням. О 21:55 пожежу літака ліквідовано.

"За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо про 18 загиблих в результаті падіння літака.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на аварію військового літака Ан-26 та доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

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Новини України Надзвичайні події Харківавиакатастрофаавария
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