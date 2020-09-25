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Порошенко призвал провести объективное расследование причин авиакатастрофы в Чугуеве

Автор: РБК-Украина

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Он также призвал власть провести честное и объективное расследование причин авиакатастрофы.

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Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Ужасная авиакатастрофа под Чугуевым. Соболезную родным и близким погибших. Тяжело когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь! Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", - написал Порошенко.

Напомним, сегодня вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения вспыхнул пожар.

В результате крушения самолета погибли 22 человек. Судьба еще четырех пока неизвестна.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на аварию и поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.

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