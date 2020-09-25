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Порошенко закликав провести об'єктивне розслідування причин авіакатастрофи в Чугуєві

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 22:27
Порошенко закликав провести об'єктивне розслідування причин авіакатастрофи в Чугуєві
Фото: аварія літака в Чугуєві (facebook.com/police.kharkov)
Автор: РБК-Україна

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії військового літака Ан-26 в Чугуєві. Він також закликав владу провести чесне та об'єктивне розслідування причин авіакатастрофи.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвим. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя! Очікую об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи і оголошення всеукраїнського дня жалоби", - написав Порошенко.

Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у...

Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Чугуєва розбився військовий літак Ан-26. На місці падіння спалахнула пожежа.

В результаті аварії літака загинули 22 людини. Доля ще чотирьох наразі невідома.

Президент Володимир Зеленський відреагував на аварію й доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

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