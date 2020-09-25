Порошенко призвал провести объективное расследование причин авиакатастрофы в Чугуеве

Фото: авария самолета в Чугуеве (facebook.com/police.kharkov)

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Он также призвал власть провести честное и объективное расследование причин авиакатастрофы.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Ужасная авиакатастрофа под Чугуевым. Соболезную родным и близким погибших. Тяжело когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь! Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", - написал Порошенко.

Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у... Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения вспыхнул пожар.

В результате крушения самолета погибли 22 человек. Судьба еще четырех пока неизвестна.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на аварию и поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.