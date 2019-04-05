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Порошенко пропонує зобов'язати кандидатів проходити медобстеження

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 09:46
Порошенко пропонує зобов'язати кандидатів проходити медобстеження
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко сьогодні здав аналізи кільком клінікам

Перед дебатами з Володимиром Зеленським чинний президент Петро Порошенко здав аналізи кільком клінікам і запропонував зробити таке медобстеження обов'язковим. Про це він заявив на брифінгу на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко в черговий раз підкреслив, що дебати - це не шоу і не спектакль.

"Це право українських громадян отримати повну інформацію про програми кандидатів, задати питання та отримати відповіді ... Не дивлячись на дивну форму подання, я сьогодні на стадіоні. Дебати відбудуться. Було б добре, якби дебати пройшли в кілька етапів: з оборони, зовнішньої політики, захисту прав громадян ", - зазначив він.

Він також додав, що зі схваленням поставився до процедури медичного огляду. Крім того, Порошенко запропонував зробити цю процедуру обов'язкової і назвав здоров'я президента питанням національної безпеки.

 

Стадіон, так стадіон. Я чекаю!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

 

Відзначимо, сьогодні вранці Зеленський здав аналіз крові в клініці "Євролаб". За його словами, результати будуть готові через три дні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв забезпечити повну безпеку під час дебатів.

 

Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів
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