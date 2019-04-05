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Порошенко предложил обязать кандидатов проходить медобследование

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 09:46
Порошенко предложил обязать кандидатов проходить медобследование
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко сегодня  сдал анализы нескольким клиникам

Перед дебатами с Владимиром Зеленским действующий президент Петр Порошенко сдал анализы нескольким клиникам и предложил сделать такое медобследование обязательным. Об этом он заявил на брифинге в НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что дебаты - это не шоу и не спектакль.

"Это право украинских граждан получить полную информацию о программах кандидатов, задать вопросы и получить ответы… Несмотря на странную форму представления, я сегодня на стадионе. Дебаты состоятся. Было бы хорошо, если бы дебаты прошли в несколько этапов: по обороне, внешней политике, защите прав граждан", - отметил он.

Он также добавил, что с одобрением отнесся к процедуре медицинского освидетельствования. Кроме того, Порошенко предложил сделать эту процедуру обязательной и назвал здоровье президента вопросом национальной безопасности. 

Порошенко предложил обязать кандидатов проходить медобследование

 

 

Стадіон, так стадіон. Я чекаю!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

 

Отметим, сегодня утром Зеленский сдал анализ крови в клинике "Евролаб". По его словам, результаты будут готовы через три дня.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал обеспечить полную безопасность во время дебатов.

 

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов
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