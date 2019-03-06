Порошенко пропонує провести міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Президент підтримав ідею посла США щодо аудити "Укроборонпрому"

Президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома". Об этом он сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования государственного концерна, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что согласно закону о национальной безопасности предлагается провести комплексную ревизию всех контрактов концерна. "И здесь я буду просить помощи правительства", - добавил президент.

Порошенко заявил, что аудит должен проходить "абсолютно прозрачно, обеспечивать полное доверие, обеспечить международным партнерам ту информацию, которая позволит нам наладить или углубить наше сотрудничество".

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования государственного концерна "Укроборонпром" заявил, что необходимо вносить изменения в законы для избежания чрезмерного засекречивания данных государственного оборонного заказа.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала о хищениях в "Укроборонпроме", с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).