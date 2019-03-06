ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко пропонує частково відкрити інформацію про оборонне замовлення

Новини » Політика    06.03.2019 - 16:45
Порошенко пропонує частково відкрити інформацію про оборонне замовлення
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації про оборонні замовлення

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" заявив, що необхідно вносити зміни до законів для уникнення надмірного засекречення даних щодо державного оборонного замовлення, повідомляє РБК-Україна.

"Маємо ініціювати зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення", - зазначив глава держави.

"Закупівлі старої переважно радянської зброї, запчастин, боєприпасів також можуть бути переважно відкритими. Вимагаю забезпечити широке використання конкурентних процедур закупівлі тим більше, що зараз ми законодавчими актами надали право Міністерству оборони самостійно здійснювати зазначені закупівлі", - додав глава держави.

Порошенко уточнив, що відомості про новітні розробки, зокрема ракетні техніки, мають бути засекречені.

"Водночас, відомості про новітні розробки, зокрема ракетні техніки, інформаційні і надалі охороняються державою від чужих очей і вух. Тут уже прошу, вибачайте. Всі перелічені вимоги стосуються ДК "Укроборонпром", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" відбудеться у середу, 6 березня, о 16:00.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про оборонне держзамовлення на три роки.

Додамо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит ДК "Укроборонпром" і розсекретити накази.

У РНБО розповіли, коли розглянуть реформування "Укроборонпрому" САП розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері, - Холодницький
Новини України РНБОУкроборонпромоборонный заказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся