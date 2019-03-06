Порошенко пропонує частково відкрити інформацію про оборонне замовлення

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації про оборонні замовлення

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" заявив, що необхідно вносити зміни до законів для уникнення надмірного засекречення даних щодо державного оборонного замовлення, повідомляє РБК-Україна.

"Маємо ініціювати зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення", - зазначив глава держави.

"Закупівлі старої переважно радянської зброї, запчастин, боєприпасів також можуть бути переважно відкритими. Вимагаю забезпечити широке використання конкурентних процедур закупівлі тим більше, що зараз ми законодавчими актами надали право Міністерству оборони самостійно здійснювати зазначені закупівлі", - додав глава держави.

Порошенко уточнив, що відомості про новітні розробки, зокрема ракетні техніки, мають бути засекречені.

"Водночас, відомості про новітні розробки, зокрема ракетні техніки, інформаційні і надалі охороняються державою від чужих очей і вух. Тут уже прошу, вибачайте. Всі перелічені вимоги стосуються ДК "Укроборонпром", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" відбудеться у середу, 6 березня, о 16:00.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про оборонне держзамовлення на три роки.

Додамо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит ДК "Укроборонпром" і розсекретити накази.