Порошенко привітав Епіфанія з поставленням на київський престол

Президент привітав Епіфанія після церемонії інтронізації із сорокаріччям

Петр Порошенко поздравил Епифания с возведением на киевский престол. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после церемонии интронизации Епифания.

"Последние два месяца мы часто встречаемся в этих стенах Святой Софии и каждое событие является историческим. Мы были здесь 15 декабря. В январе Епифаний служил здесь первую службу. Сегодня мы присутствуем на событии, которое является продолжением и завершением предыдущих событий", - сказал он.

Так, президент поздравил Епифания после церемонии интронизации с сорокалетием.

"С Вами, Ваше Блаженство, связаны надежды многих людей. Я искренне поздравляю Вас с возведением на киевский престол. Очень важно, что сегодня есть повод для еще одного поздравления. Поздравляю Вас, Ваше Блаженство, с сорокалетием. Желаю Вам сил,мудрости, понимания и поддержки", - добавил Порошенко.

Напомним, 3 февраля митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизовали в Соборе Святой Софии.

Сегодня в 9 часов утра в Софии Киевской началась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

РБК-Украина писало, что Объдинительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он продолжался несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Отметим, что 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует изменение подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .