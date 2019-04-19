ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко витратив на агітацію вдвічі більше Зеленського

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 11:29
Порошенко витратив на агітацію вдвічі більше Зеленського
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Порошенко на другий тур витратив майже 100 млн гривень

Чинний президент Петро Порошенко на другий тур виборів 2019 витратив вдвічі більше свого опонента Володимира Зеленського. Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з запобіганню корупції.

Повідомляється, що НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів виборчих фондів Порошенка і Зеленського. За результатами аналізу, порушень не виявлено.

Також повідомляється, що в період з 7 по 13 квітня виборчий фонд Порошенка склав 99,9 млн гривень за рахунок власних коштів. На агітацію витрачено майже 97 млн гривень. Фонд його опонента склав 44,6 млн гривень, а на агітацію Зеленський витратив понад 50 млн гривень (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний).

"Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання та повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, у тому числі про наявність податкового боргу у суб'єкта, який здійснює внесок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати Порошенка і Зеленського покажуть понад 20 зарубіжних каналів.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що для охорони порядку на дебатах залучать до 10 тисяч осіб.

Дебати Порошенко і Зеленського: де і коли дивитися
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийПорошенко ПетроНАПК
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся