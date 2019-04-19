Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Порошенко на второй тур потратил почти 100 млн гривен

Действующий президент Петр Порошенко на второй тур выборов 2019 потратил вдвое больше своего оппонента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сообщается, что НАПК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов избирательных фондов Порошенко и Зеленского. По результатам анализа, нарушений не выявлено.

Также сообщается, что в период с 7 по 13 апреля избирательный фонд Порошенко составил 99,9 млн гривен за счет собственных средств. На агитацию потрачено почти 97 млн ​​гривен. Фонд его оппонента составил 44,6 млн гривен, а на агитацию Зеленский потратил более 50 млн гривен (были использованы средства, которые поступили с накопительного счета на текущий).

"Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для охраны порядка на дебатах привлекут до 10 тысяч человек.