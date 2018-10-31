Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент ініціював залучення представників бізнесу до переговорів щодо пошуку моделі введення податку на виведений капітал

Президент України Петро Порошенко пообіцяв ввести в Україні податок на виведений капітал. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я проти того, щоб з України виводилися кошти з нульовим або дуже низьким податковим навантаженням. Це не чесно. Це не чесно, коли український платник податків платить велику податкову складову на обсяг виручки, а деякі можуть собі дозволити не платити взагалі. Це не чесно. Нам потрібно так, як ми чинили опір, коли нам не хотіли давати безвіз. Пам'ятаєте? Міграційна криза в Європі... Вам ніколи його не дадуть... Дали. Потім сказали, що як тільки буде безвіз, то всі з України поїдуть. Неправда. Потім говорили, що буде експорт злочинності - неправда... Робимо зараз автокефалію... Рік тому всі говорили, що її не буде. Всі. Анна, (виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко, - ред.) податок на виведений капітал буде. Це я тобі обіцяю", - заявив Порошенко.

Також президент ініціював залучення представників бізнесу до переговорів щодо пошуку моделі введення податку на виведений капітал і звернувся з відповідним проханням до в. о. міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра юстиції Павла Петренка, голови профільного парламентського комітету Ніни Южаниної і до першого віце-прем'єр-міністра - міністра економрозвитку Степана Кубіва.

"У мене буде прохання залучити тих активістів, представників бізнесу, щоб вони могли брати участь в цій дискусії", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку. Згідно з даними рейтингу, Україна знаходиться на наступних місцях зі 190 держав світу: реєстрація підприємств - 56, отримання дозволів на будівництво - 30, підключення до системи електропостачання - 135, реєстрація власності - 63, отримання кредитів - 32, захист міноритарних інвесторів - 72, оподаткування - 54, міжнародна торгівля - 78, забезпечення виконання контрактів - 57, дозвіл неплатоспроможності 145.