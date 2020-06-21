Порошенко: політичні переслідування руйнують демократію в Україні  

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це Порошенко заявив в інтерв‘ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

"Ці розслідування стосуються моїх дій як президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьма іншими країнами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все - боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента", - сказав Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".