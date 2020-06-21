Порошенко: политические преследования разрушают демократию в Украине

Международные партнеры призывают власть Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом Порошенко заявил в интервью Фариду Закария на телеканале CNN.

"Эти расследования касаются моих действий как президента относительно защиты суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включительно с Соединенными Штатами, Великобританией, Германией, Канадой и многими другими странами, которые направили жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал Порошенко.

Ведущий Фарид Закария во время интервью также выразил соболезнования Петру Порошенко в связи со смертью отца.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".