У Порошенка відповіли на звинувачення Тимошенко

БПП називає звинувачення у організаціїї підкупу виборців абсурдом

Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) считает абсурдными обвинения лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты на выборах 2019 Юлии Тимошенко в якобы организации подкупа избирателей от имени "Батькивщины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление БПП.

"Заявления Юлии Тимошенко о том, что представители БПП Солидарность якобы организовали подкуп избирателей от имени "Батькивщины", являются абсурдными по определению. Они напоминают другое ее недавнее выступление, во время которого Тимошенко заявила, что Уляну Супрун прислали в Украину для того, чтобы ставить опыты над украинцами", - говорится в заявлении.

В БПП считают, что стилистика Тимошенко все больше становится похожей на "знаменитый спич Людмилы Янукович про американские валенки и наколотые апельсины на Майдане".

"Консультация именно у специалистов Минздрава, который возглавляет.Супрун, в этой ситуации для нее была бы совсем не лишней", - заявили в БПП.

Напомним, ранее "Батькивщина" сделала заявление, согласно которому власть от имени штаба "Батькивщины" массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Тимошенко.

По словам советника министра внутренних дел Украины Ивана Стойко, в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 11 февраля, уголовные производства о массовых подкупах избирателей кандидатами в ходе кампании на выборах 2019 отсутствовали.