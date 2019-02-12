Влада пропонує людям гроші нібито від імені Тимошенко, - "Батьківщина"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" зафіксувала фальшиві телефонні пропозиції українцям в усіх регіонах

Влада від імені штабу "Батьківщини" масово пропонує громадянам по 500 гривень за підтримку лідера "Батьківщини", кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

Так, за даними прес-служби, людям дзвонять на особисті номери, представляються працівниками штабу партії та пропонують їм голосувати за Тимошенко. У разі згоди обіцяють заплатити 500 грн частинами – до і після голосування. За кожну загітовану людину, яка надасть паспортні дані, теж пропонують винагороду.

У "Батьківщині" з’ясували, що масовий обдзвін людей відбувається з телефонних номерів, які належать колекторській компанії, що начебто вже тривалий час проводить різноманітні соціологічні опитування на замовлення БПП "Солідарність".

Водночас інтернет-департамент партії "Батьківщина" фіксує схожі дії опонентів у соціальних мережах. За пости з підтримкою Тимошенко у Фейсбук та Інстаграм невідомі провокатори обіцяють гроші та сувенірну продукцію, повідомили в прес-службі.

"Хвиля таких провокацій почалася після того, як демократичні кандидати в президенти – Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко та інші – публічно підписали Меморандум про чесні вибори в ефірі каналу "1+1". Підписанти заявили, що команда Порошенка розгорнула цілу мережу підкупу виборців по всій країні, а кілька авторитетних ЗМІ надрукувало матеріали з фактажем, який підтвердив, що Порошенко хоче купити українців, щоб залишитися при владі. "Батьківщина" заявляє, що будь-які пропозиції винагороди за підтримку Юлії Тимошенко є фальшивкою та провокацією, організованою владою", - йдеться у заяві.

За інформацією "Батьківщини", масштабними фальсифікаціями проти Тимошенко та мережею підкупу виборців у штабі чинного президента займається народний депутат Сергій Березенко. Відповідальним за фальсифікацію соціологічних даних є народний депутат Ігор Гринів, який є власником соціологічної компанії "Социс".

"Ми хочемо нагадати їм, а також всім українцям, які беруть участь у фальсифікаціях, що це є порушенням, яке карається законом. За злочини доведеться відповідати всім, хто так чи інакше долучиться до спотворення волевиявлення громадян. Команда Юлії Тимошенко вміє вигравати вибори чесно і закликає інших кандидатів чинити так само", - резюмували автори заяви.