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У Порошенка відповіли на звинувачення Тимошенко

Новини » Вибори 2019    13.02.2019 - 09:01
У Порошенка відповіли на звинувачення Тимошенко
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

БПП називає звинувачення у організаціїї підкупу виборців абсурдом

Блок Петра Порошенка "Солідарність" (БПП) вважає абсурдними звинувачення лідера "Батьківщини" і кандидата у президенти на виборах 2019 Юлії Тимошенко у начебто організації підкупу виборців від імені "Батьківщини". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву БПП.

"Заяви Юлії Тимошенко про те, що представники БПП Солідарність нібито організували підкуп виборців від імені "Батьківщини", є абсурдними за визначенням. Вони нагадують інший її нещодавній виступ, під час якого Тимошенко заявила, що Уляну Супрун прислали в Україну для того, щоб ставити досліди над українцями", - йдеться у заяві.

У БПП вважають, що стилістика Тимошенко все більше стає схожою на "знаменитий спіч Людмили Янукович про американські валянки і наколоті апельсини на Майдані".

"Консультація саме у фахівців МОЗ, яке очолює У.Супрун, в цій ситуації для неї була б зовсім не зайвою", - заявили у БПП.

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" зробила заяву, відповідно до якої влада від імені штабу "Батьківщини" масово пропонує громадянам по 500 гривень за підтримку Тимошенко. 

За словами радника міністра внутрішніх справ України Івана Стойка, у Міністерстві внутрішніх справ, станом на 11 лютого, кримінальні справи про масові підкупи виборців кандидатами в ході кампанії на виборах 2019 були відсутні.

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