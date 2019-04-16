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Порошенко звинуватив Горбатюка в незадовільному розслідуванні справ Майдану

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 01:47
Порошенко звинуватив Горбатюка в незадовільному розслідуванні справ Майдану
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент заявив, що чекає результату від департаменту спецрозслідування ГПУ

Персональну відповідальність за якість розслідування справ Майдану несе очільник департаменту Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна. 

Президент наголосив, що у розслідуванні справ Майдану замало результату. 

"Я незадоволений роботою департамента Спеціальних розслідуваня ГПУ, який сконцентрував в себе всі справи. Він несе персональну відповідальність за якість розслідування. Мені здається прізвище цього прокурора Горбатюк. Він дуже ефективно співпрацював з родинами Небесної сотні, з громадськими активістами, але мені потрібен результат. Щоб ті, хто переслідували, опинилися у в'язниці", - повідомив Порошенко. 

Він зазначив, що такі злочини не мають терміну давності.

"Я хочу наголосити, що розслідування справ щодо переслідування активістів на Майдані - надзвичайно важлива річ... Ми маємо точно притягти до відповідальності тих, хто причетний до вбивств Героїв Небесної сотні, причетний до жорсткого побиття в Маріїнському парку, на Грушевського і інших подій", - додав він.

Нагадаємо, у лютому 2019 Сергій Горбатюк заявляв, що поспішність прокуратури у 2014 році призвела до наявності 11 виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані. Зокрема, у лютому в силу вступило чотири виправдальні вироки, а інші 7 оскаржуються. Загалом обвинувальні акти щодо розстрілів на Майдані були направлені стосовно 288 осіб проти 52 винесених судами обвинувальних рішень, 36 актів розглядаються.

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