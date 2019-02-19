Майже 40 підозрюваних у справах Майдану працюють у правоохоронних органах

Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Горбатюка, суди відмовляють в усуненні цих осіб з посад

Продовжують працювати у правоохоронних органах 36 підозрюваних у скоєнні злочинів під час Революції гідності. Про це повідомив начальник управління Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Горбатюк підкреслив, що 10 з цих підозрюваних працюють на керівних посадах.

"На сьогоднішній день, із повідомлених про підозру - 36 осіб продовжують працювати в правоохоронних органах. З них - 10 на керівних посадах, з них на посадах керівників управління департаменту працюють особи, яким інкримінується організація вбивств", - повідомив він.

За словами представника ГПУ, наразі не приймається жодних заходів для усунення від посади осіб, яким інкримінується вчинення злочинів.

"Вони продовжують працювати і жодного реагування для того, щоб відсторонити їх від посад не приймається. Суди не погоджуються, керівництво самостійно не приймає заходів. Є наші листи, на які відсутнє реагування", - додав він.

Нагадаємо, Горбатюк розповів, що про підозру повідомлено 66 особам, підозрюваним у причетності до вбивств протестувальників на Майдані під час Революції гідності.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня у ГПУ анонсували, що слідчі експерименти по розстрілам на Майдані можуть завершитися до кінця 2018 року.

У жовтні 2018 року адвокати Небесної Сотні заявляли, що розслідування вбивств на Майдані знаходиться під загрозою через затягування робіт на Інститутській.